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Факты / Украина

Оккупанты держат в “тюрьмах” ОРДЛО более 10 тыс. мариупольцев – Бойченко

Анастасия Гевко, редактор ленты
Оккупанты держат в “тюрьмах” ОРДЛО более 10 тыс. мариупольцев – Бойченко
Фото: Pixabay

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко утверждает, что российские оккупанты держат в тюрьмах так называемой ДНР более 10 тыс. мариупольцев.

– Мирные, гражданские жители были задержаны оккупантами и направлены в места лишения свободы. Известно, о четырех таких тюрьмах: две в Еленовке, Донецком СИЗО и Макеевке. Люди находятся в ужасных и бесчеловечных условиях, как в концлагере, – сообщил он.

По словам Бойченко, людей закрыли в тесных камерах 2 на 3 метра по 10 человек, им почти не дают воды и не выводят на улицу.

Также, как отмечает мэр, у граждан нет доступа к нормальной медицинской помощи, а также они подвергаются разным формам пыток – от психологической до физической.

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Сообщается, что оккупанты создали настоящие концлагерные условия, в которых мирные мариупольцы вынуждены выживать.

– Призываю Международный Красный Крест и ООН обратить внимание на незаконное содержание гражданских жителей города. Применить все возможные инструменты для получения списков заключенных. Добиться, чтобы они получили достойные условия пребывания. Но вместе с тем работать над освобождением каждого мариупольца, – подчеркнул Вадим Бойченко в заявлении, распространенным Мариупольским горсоветом в Telegram.


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