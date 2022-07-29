Липень, 29 в 12:56

Росіяни з артилерії обстріляли колонію з бійцями Азову в тимчасово окупованій Оленівці.

Про це заявили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– ЗС РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися в тому числі і українські полонені, – зазначили у Генштабі.

За їхніми даними, російські окупанти переслідували, таким чином, свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні “воєнних злочинів”, а також приховати тортури над полоненими та розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Зараз дивляться

Вони додали, що наслідки обстрілу уточнюються.

Водночас лідер азовського руху Андрій Білецький прокоментував удар по колонії в Оленівці, де перебувають українські військові з Азовсталі.

– Цієї ночі росіяни вбили частину полонених азовців. Російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії. Бійці полку були переведені в окрему будівлю. Ми збираємо інформацію про жертв і конкретних виконавців цього воєнного злочину, – каже він.

Крім того, Білецький оголосив “полювання” на кожного, хто причетний до вбивства військових в Оленівці.

Нагадаємо, що російські пропагандисти заявили, що нібито ЗСУ прицільно били по колонії, де утримуються полонені українські військові. Вони стверджують, що нібито 47 українців загинули.

28 липня у мережі з’явилося відео з жорстоким катуванням українського полоненого. На думку експертів, сьогоднішній обстріл може бути спробою приховати злочини російських терористів.