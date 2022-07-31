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Это ужасает: Франция призывает наказать виновных в убийствах и пытках в Еленовке

Анастасия Гевко, редактор ленты
Это ужасает: Франция призывает наказать виновных в убийствах и пытках в Еленовке
Фото: Pexels

Министерство Европы и иностранных дел Франции высказалось в связи с сообщениями об убийствах и актах пыток в отношении украинских военнопленных в следственном изоляторе Еленовка, который находится под временной оккупацией Российской Федерации. Там заявили, что эта информация ужасает.

– Если эта информация подтвердится, то виновные и все лица, ответственные за подобные преступления, грубо нарушающие международное гуманитарное право, должны будут ответить за свои действия, – подчеркивают в министерстве.

Там отметили, что за военные преступления не может быть безнаказанности, в связи с чем Франция активно сотрудничает как с украинскими судебными органами, так и с Международным уголовным судом.

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Источник: Министерство Европы и иностранных дел Франции

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