Это ужасает: Франция призывает наказать виновных в убийствах и пытках в Еленовке

Июль, 30 в 21:09

Министерство Европы и иностранных дел Франции высказалось в связи с сообщениями об убийствах и актах пыток в отношении украинских военнопленных в следственном изоляторе Еленовка, который находится под временной оккупацией Российской Федерации. Там заявили, что эта информация ужасает.

– Если эта информация подтвердится, то виновные и все лица, ответственные за подобные преступления, грубо нарушающие международное гуманитарное право, должны будут ответить за свои действия, – подчеркивают в министерстве.

Там отметили, что за военные преступления не может быть безнаказанности, в связи с чем Франция активно сотрудничает как с украинскими судебными органами, так и с Международным уголовным судом.

Источник: Министерство Европы и иностранных дел Франции