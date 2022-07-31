Це жахає: Франція закликає покарати винних у вбивствах та тортурах в Оленівці

Липень, 30 в 21:09

Міністерство Європи та закордонних справ Франції висловилось у зв’язку з повідомленнями про вбивства та акти тортур стосовно українських військовополонених у слідчому ізоляторі Оленівка, який перебуває під тимчасовою окупацією Російської Федерації. Там повідомили, що ця інформація “жахає”.

– Якщо ця інформація підтвердиться, то винні та всі особи, відповідальні за подібні злочини, які грубо порушують міжнародне гуманітарне право, повинні будуть відповісти за свої дії, – наголошують у міністерстві.

Там зазначили, що за військові злочини не може бути безкарності, тому Франція активно співпрацює як з українськими судовими органами, так і з Міжнародним кримінальним судом.

Джерело: Міністерство Європи та закордонних справ Франції