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Це жахає: Франція закликає покарати винних у вбивствах та тортурах в Оленівці

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Це жахає: Франція закликає покарати винних у вбивствах та тортурах в Оленівці
Фото: Pexels

Міністерство Європи та закордонних справ Франції висловилось у зв’язку з повідомленнями про вбивства та акти тортур стосовно українських військовополонених у слідчому ізоляторі Оленівка, який перебуває під тимчасовою окупацією Російської Федерації. Там повідомили, що ця інформація “жахає”.

– Якщо ця інформація підтвердиться, то винні та всі особи, відповідальні за подібні злочини, які грубо порушують міжнародне гуманітарне право, повинні будуть відповісти за свої дії, – наголошують у міністерстві.

Там зазначили, що за військові злочини не може бути безкарності, тому Франція активно співпрацює як з українськими судовими органами, так і з Міжнародним кримінальним судом.

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Джерело: Міністерство Європи та закордонних справ Франції

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