Це жахає: Франція закликає покарати винних у вбивствах та тортурах в Оленівці
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Міністерство Європи та закордонних справ Франції висловилось у зв’язку з повідомленнями про вбивства та акти тортур стосовно українських військовополонених у слідчому ізоляторі Оленівка, який перебуває під тимчасовою окупацією Російської Федерації. Там повідомили, що ця інформація “жахає”.
– Якщо ця інформація підтвердиться, то винні та всі особи, відповідальні за подібні злочини, які грубо порушують міжнародне гуманітарне право, повинні будуть відповісти за свої дії, – наголошують у міністерстві.
Там зазначили, що за військові злочини не може бути безкарності, тому Франція активно співпрацює як з українськими судовими органами, так і з Міжнародним кримінальним судом.
Джерело: Міністерство Європи та закордонних справ Франції
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