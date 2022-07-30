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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Более 50 погибших после теракта в Еленовке и освобождение села в Донецкой области: что происходит на 157 сутки войны (онлайн)

Более 50 погибших после теракта в Еленовке и освобождение села в Донецкой области: что происходит на 157 сутки войны (онлайн)

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска прицельно обстреляли из артиллерии колонию №120 в поселке Еленовка Донецкой области. Там содержались, в частности, украинские военнопленные, защищавшие завод Азовсталь в Мариуполе, среди них бойцы полка Азов. Президент Владимир Зеленский заявил, что уже известно по меньшей мере о 50 погибших. Кроме убитых украинцев, Офис Генпрокурора сообщал по меньшей мере о 130 раненых.

В соцсетях распространяли видео пыток украинского военного россиянами, на котором оккупанты прижимают мужчину с кляпом во рту и с помощью канцелярского ножа отрезают гениталии, а затем подносят их к камере. Офис генпрокурора начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Верховная Рада освободила от мобилизации людей, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время войны.

Украинские военные освободили и окончательно зачистили от российских войск один из населенных пунктов Донецкой области.

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00:44 - 30 июля

Украина направит $350 млн кредита от Канады на социальные и гуманитарные платежи.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Эти средства поступят в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в частности, на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных платежей.

Минфин разработал проект постановления по увеличению суммы льготного кредита на 450 млн канадских долларов ($351 млн) в рамках кредитного договора между Украиной и Канадой.

Таким образом, сумма заимствований составит 1,45 млрд канадских долларов ($1,131 млрд). Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.

ИсточникМинфин

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