Более 50 погибших после теракта в Еленовке и освобождение села в Донецкой области: что происходит на 157 сутки войны (онлайн)

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска прицельно обстреляли из артиллерии колонию №120 в поселке Еленовка Донецкой области. Там содержались, в частности, украинские военнопленные, защищавшие завод Азовсталь в Мариуполе, среди них бойцы полка Азов. Президент Владимир Зеленский заявил, что уже известно по меньшей мере о 50 погибших. Кроме убитых украинцев, Офис Генпрокурора сообщал по меньшей мере о 130 раненых.

В соцсетях распространяли видео пыток украинского военного россиянами, на котором оккупанты прижимают мужчину с кляпом во рту и с помощью канцелярского ножа отрезают гениталии, а затем подносят их к камере. Офис генпрокурора начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Верховная Рада освободила от мобилизации людей, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время войны.

Украинские военные освободили и окончательно зачистили от российских войск один из населенных пунктов Донецкой области.