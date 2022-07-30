Июль, 30 в 9:43

Российское командование будет заставлять своих военных держать позиции в Херсоне до последнего и обещать, что скоро придет помощь.

А вот что будут делать сами российские солдаты, есть несколько вариантов. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

– Первый вариант – это удержание обороны, если там есть такие идейные военные, которые готовы умирать за украинский Херсон. Второй вариант – дезертирство. Третий вариант заключается в том, что оккупанты в Херсоне могут вывесить белый флаг и сдаваться в плен. Вот три варианта, которые могут быть в Херсоне, – объяснил эксперт.

Однако Олег Жданов добавил, что российское командование все же будет настаивать на том, чтобы сражаться до последнего.

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Кроме того, военный эксперт отметил, что одним из вариантов ведения операции на Херсонском направлении может быть такой, что это ловушка для российских войск. Ведь они не могут не перебрасывать силы для того, чтобы пытаться удержать горрод.

– От Херсона оккупанты не могут отказаться. Поэтому когда эти дополнительные силы туда зайдут, тогда остальные мосты будут просто разрушены. После этого ловушка закроется. А дальше будет либо планомерное уничтожение, либо принуждение этой группировки за счет огневого воздействия к бегству или сдаче в плен. Но нужно понимать, что сбежать оккупанты смогут только на индивидуальных плавсредствах, без техники и вооружения, — объяснил Жданов.

Источник: Радио НВ