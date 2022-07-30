Липень, 30 в 9:43

Російське командування змушуватиме своїх військових тримати позиції у Херсоні до останнього і обіцятиме, що незабаром прийде допомога.

А ось що робитимуть самі російські солдати, є декілька варіантів. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

– Перший варіант – це утримання оборони, якщо там є такі ідейні військові, які готові помирати за український Херсон. Другий варіант – дезертирство. Третій варіант полягає у тому, що окупанти у Херсоні можуть вивісити білий прапор і здаватимуться в полон. Ось три варіанти, які можуть бути у Херсоні, – пояснив експерт.

Однак Олег Жданов додав, що російське командування все ж наполягатиме на тому, щоб битися до останнього.

Зараз дивляться

Крім того, військовий експерт зауважив, що одним із варіантів ведення операції на Херсонському напрямку може бути пастка для російських військ. Адже вони не можуть не перекидати туди сили для того, щоб намагатися утримати місто.

– Від Херсона окупанти не можуть відмовитися. Тому коли ці додаткові сили туди зайдуть, тоді решта мостів буде просто зруйнована. Після цього пастка закриється. А далі буде або планомірне знищення, або примушення цього угруповання за рахунок вогневого впливу до втечі або здачі в полон. Але потрібно розуміти, що втекти окупанти зможуть лише на індивідуальних плавзасобах, без техніки і озброєння, – пояснив Жданов.

Джерело: Радіо НВ