Июль, 28 в 11:35

Херсон после ударов ВСУ по Антоновскому мосту фактически отрезан от остальных оккупированных Россией территорий.

Об этом разведка Минобороны Великобритании сообщила в утренней сводке 28 июля.

В оборонном ведомстве уверены: потеря этого наиболее политически значимого для РФ населенного пункта может серьезно подорвать попытки России заявлять об оккупации как успехе.

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– Украина использовала свою новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить минимум три моста через Днепр, которые Россия использует для поставок на подконтрольные ей территории. Очень вероятно, что сейчас непригодна переправа километровым Антоновским мостом возле Херсона после ударов ВСУ на прошлой неделе и накануне, – отмечают в британской разведке.

Из-за этого, заявляют в Минобороны Великобритании, 49 армия России, что дислоцируется на западном берегу Днепра, выглядит очень уязвимой.

– Контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Вооруженные силы Украины, вероятно, создали плацдарм к югу от реки Ингулец, являющейся своеобразной северной границей оккупированного Россией Херсона, – добавляют британские разведчики.

Напомним, что накануне армия РФ пошла штурмом в направлении Брускинского – Белогорки на Южнобужском направлении, но украинские защитники нанесли врагу потери и заставили его отойти.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 155-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Ministry of Defence