Июль, 30 в 15:38

Правоохранители идентифицировали личность и нашли информацию о родственниках оккупанта, который пытал украинского военнопленного.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

— Мы знаем все об этом человеке, в первую очередь благодаря людям, которые установили и нашли информацию. То есть у нас все, абсолютно все о нем, даже о его родственниках. В юридическом смысле запросы отправлены к нашим международникам, уже есть реакция от них, они в юридическом смысле тоже запустили процессы, — сказал омбудсмен.

Лубинец уверен, что оккупант ответит за свои действия перед международным уголовным трибуналом. По информации омбудсмена, палач уже не сможет чувствовать себя безопасно даже на территории России.

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— О конкретике мне неизвестно, но я знаю, что есть очень много людей, которые объявили просто о вознаграждении за уничтожение этого лица, — сказал Лубинец.

Омбудсман добавил, что он и украинские правоохранители сделают все возможное для наказания преступника. Также уже есть подтверждение со стороны международных правоохранительных органов, что как только оккупант куда-то выедет, его сразу же задержат и доставят на территорию Украины.

Напомним, что несколько дней назад в сети появилось видео, на котором российский солдат пытает украинского военнопленного – кастрирует его канцелярским ножом.

Правоохранители уже начали уголовное производство, а генпрокурор Андрей Костин взял под личный контроль расследование жестокого преступления оккупанта.