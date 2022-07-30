Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Знаем о нем все: правоохранители идентифицировали россиянина, который пытал бойца ВСУ

Валентина Чорна, редактор ленты
Знаем о нем все: правоохранители идентифицировали россиянина, который пытал бойца ВСУ
Фото: УНИАН

Правоохранители идентифицировали личность и нашли информацию о родственниках оккупанта, который пытал украинского военнопленного.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

— Мы знаем все об этом человеке, в первую очередь благодаря людям, которые установили и нашли информацию. То есть у нас все, абсолютно все о нем, даже о его родственниках. В юридическом смысле запросы отправлены к нашим международникам, уже есть реакция от них, они в юридическом смысле тоже запустили процессы, — сказал омбудсмен.

Лубинец уверен, что оккупант ответит за свои действия перед международным уголовным трибуналом. По информации омбудсмена, палач уже не сможет чувствовать себя безопасно даже на территории России.

Сейчас смотрят

— О конкретике мне неизвестно, но я знаю, что есть очень много людей, которые объявили просто о вознаграждении за уничтожение этого лица, — сказал Лубинец.

Омбудсман добавил, что он и украинские правоохранители сделают все возможное для наказания преступника. Также уже есть подтверждение со стороны международных правоохранительных органов, что как только оккупант куда-то выедет, его сразу же задержат и доставят на территорию Украины.

Напомним, что несколько дней назад в сети появилось видео, на котором российский солдат пытает украинского военнопленного – кастрирует его канцелярским ножом.

Правоохранители уже начали уголовное производство, а генпрокурор Андрей Костин взял под личный контроль расследование жестокого преступления оккупанта.

Читайте
Оккупанты выложили список погибших в Еленовке: Азов проверяет данные

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка