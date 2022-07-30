Июль, 30 в 12:45

Российские оккупанты опубликовали якобы список фамилий украинских военнопленных, погибших во время теракта в Еленовке (Донецкая область). В настоящее время в полку Азов проверяют эти данные.

В патронатной службе полка Азов подчеркнули, что пока не могут ни подтвердить их подлинность, ни опровергнуть.

– Оккупанты выложили список фамилий раненых и погибших в результате террористических действий в Еленовке. Информируем: пока что мы – Патронатная служба Азова – не можем подтвердить или опровергнуть эти сообщения и проверяем их на достоверность, — говорится в заявлении.

В патронатной службе уточнили, что сообщают имена воинов, раненых и погибших в Еленовке, их родным в индивидуальном порядке.

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– Ни одна украинская или международная институция не может подтвердить или опровергнуть списки, размещенные в российских СМИ, — отмечается в сообщении.

Накануне в патронатной службе Азова сообщали, что выясняют имена погибших и пострадавших по своим каналам. Кроме того, на место теракта, совершенного оккупантами в Еленовке, выехали представители Международного Комитета Красного Креста.

В патронатной службе предупреждали украинцев, что любая информация, которая появляется в российских Telegram-каналах и СМИ, является психологической спецоперацией рашистов, поэтому нужно ожидать официальных и проверенных данных украинской стороны.

Как известно, российская армия коварно убила украинских военнопленных на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке (Донецкая область). Это произошло в ночь на 29 июля. Среди пленных были бойцы полка Азов.

Точных данных о количестве погибших и раненых пока нет. В Офисе генпрокурора сообщали о гибели около 40 и ранении 130 военных.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о более чем 50 погибших.

Страна-агрессор РФ традиционно обвинила Украину в этом теракте. В то же время Служба безопасности Украины обнародовала доказательства, что теракт против военнопленных совершили российские оккупанты.

Источник: Патронатная служба Азова