Липень, 30 в 15:38

Правоохоронці ідентифікували особу та знайшли інформацію про родичів окупанта, який катував українського військовополоненого.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

– Ми наразі знаємо все про цю людину, у першу чергу завдяки людям, які встановили і знайшли інформацію. Тобто у нас все, абсолютно все про нього, навіть про його родичів. В юридичному сенсі запити відправлені до так само наших міжнародників, вже є реакція від них, вони у юридичному сенсі теж запустили процеси, – сказав омбудсмен.

Лубінець вневнений, що окупант відповість за свої дії перед міжнародним кримінальним трибуналом. За інформацією омбудсмена, катівник вже не зможе почуватися безпечно навіть на території Росії.

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– Про конкретику мені невідомо, але я знаю, що є дуже багато людей, які оголосили просто винагороду за знищення цієї особи, – сказав Лубінець.

Омбудсман додав, що він і українські правоохоронці зроблять все можливе для покарання злочинця. Також вже є підтвердження з боку міжнародних правоохоронних органів, що як тільки окупант кудись виїде, то його одразу ж затримають і доправлять до території України.

Нагадаємо, що кілька днів тому у мережі з’явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого – каструє його канцелярським ножем.

Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження, а генпрокурор Андрій Костін взяв під особистий контроль розслідування жорстокого злочину окупанта.