Аэропорт в Ужгороде планирует через 1-2 месяца восстановить пассажирские сообщения

Июль, 31 в 20:43

Закарпатский областной совет выделил 26 млн грн на работы в аэропорту в Ужгороде. Там надеются, что через 1-2 месяца с него запустят пассажирское сообщение.

При этом данный аэропорт является едва ли не единственным, который уцелел с начала российского вторжения в Украину.

– Эти 26 миллионов выделяются для того, чтобы у нас появился большой, уникальный и возможно последний, самый главный в государстве аэропорт, – отметил глава Закарпатского облсовета Владимир Чубирко.

По его словам, на данный момент это единственный аэропорт, который может функционировать для пассажирских перевозок.

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– Потому что взлетно-посадочная полоса начинается со Словакии и заканчивается Словакией. Взлетающий борт попадает в небо Европейского союза, а не в небо Украины, которое сегодня закрыто. Поэтому я уверен, что через месяц-другой у нас полетят борта наших украинских авиакомпаний, базирующихся сегодня в Европе, в направлении Вены, в направлении, если нужно, Праги, Мюнхена, – добавил он.

Напомним, что Украина закрыла воздушное пространство 24 февраля 2022 года из-за нападения России. В первый день полномасштабной войны противник ударил по аэропортам и другой инфраструктуре, обеспечивающей безопасность полетов.

Источник: Крылья

Фото: Мининфраструктуры