Аеропорт в Ужгороді планує через 1-2 місяці відновити пасажирські сполучення

Липень, 31 в 20:43

Закарпатська обласна рада виділила 26 млн грн на роботи в аеропорту в Ужгороді. Там сподіваються, що через 1-2 місяці з нього запустять пасажирське сполучення.

При цьому, даний аеропорт є чи не єдиним, який уцілів з початку російського вторгнення в Україну.

– Ці 26 мільйонів виділяються для того, щоб у нас з’явився великий, унікальний і можливо останній, найголовніший в державі аеропорт, – зазначив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко.

За його словами, на данний це єдиний аеропорт, який може функціонувати для пасажирських перевезень.

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– Тому що злітно-посадкова смуга починається зі Словаччини і закінчується Словаччиною. Злітаючий борт потрапляє в небо Європейського союзу, а не в небо України, яке сьогодні закрито. Тому я впевнений, що через місяць-другий у нас полетять борти наших українських авіакомпаній, що базуються сьогодні в Європі, в напрямку Відня, в напрямку, якщо потрібно, Праги, Мюнхена, – додав він.

Нагадаємо, що Україна закрила повітряний простір 24 лютого 2022 року через напад Росії. У перший день повномасштабної війни противник вдарив по аеропортах та іншій інфраструктурі, яка забезпечує безпеку польотів.

Джерело: Крила

Фото: Мінінфраструктури