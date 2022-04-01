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Факты / Украина

РФ выпустила по Украине 1370 ракет и уничтожила 15 аэропортов — Минобороны

Марта Бондаренко редактор ленты
РФ выпустила по Украине 1370 ракет и уничтожила 15 аэропортов — Минобороны

С начала широкомасштабной войны российские войска выпустили по территории Украины 1370 ракет.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Вражеские обстрелы уничтожили 15 украинских аэропортов.

Также в министерстве сообщили, что во время обстрелов и авианалетов погибли 148 детей. Более 10 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома из-за войны.

Ранее в Управлении ООН по правам человека заявили, что РФ с момента незаконного вторжения 24 февраля не менее двух десятков раз применяла кассетные боеприпасы в населенных пунктах Украины. Такое вооружение запрещено Дублинской конвенцией о кассетных боеприпасах 2008 года. Но Россия эту конвенцию не подписывала.

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7 марта российские оккупанты обстреляли аэропорт Винницы. Погибли 10 человек — шестеро гражданских и четверо военных.

15 марта российские войска нанесли ракетные удары по международному аэропорту в Днепре.

18 марта вражеские войска нанесли удар по территории в районе Львовского аэропорта.

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Источник: Минобороны

Фото: ГСЧС

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