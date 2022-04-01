С начала широкомасштабной войны российские войска выпустили по территории Украины 1370 ракет.
Об этом сообщили в Минобороны Украины.
Вражеские обстрелы уничтожили 15 украинских аэропортов.
Также в министерстве сообщили, что во время обстрелов и авианалетов погибли 148 детей. Более 10 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома из-за войны.
▪️1370 ракет ???????? випустила по ????????
▪️ 148 дітей вбили ???????? фашисти під час обстрілів та авіанальотів
▪️понад 10 млн українців покинули свої домівки через війну
▪️рф знищила 15 ???????? аеропортів
Кожен день загарбники вчиняють звірства.
Не пробачимо путінських злочинців! pic.twitter.com/Rlg3T0Y1Q8
— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 31, 2022
Ранее в Управлении ООН по правам человека заявили, что РФ с момента незаконного вторжения 24 февраля не менее двух десятков раз применяла кассетные боеприпасы в населенных пунктах Украины. Такое вооружение запрещено Дублинской конвенцией о кассетных боеприпасах 2008 года. Но Россия эту конвенцию не подписывала.
7 марта российские оккупанты обстреляли аэропорт Винницы. Погибли 10 человек — шестеро гражданских и четверо военных.
15 марта российские войска нанесли ракетные удары по международному аэропорту в Днепре.
18 марта вражеские войска нанесли удар по территории в районе Львовского аэропорта.