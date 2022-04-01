С начала широкомасштабной войны российские войска выпустили по территории Украины 1370 ракет.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Вражеские обстрелы уничтожили 15 украинских аэропортов.

Также в министерстве сообщили, что во время обстрелов и авианалетов погибли 148 детей. Более 10 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома из-за войны.

▪️1370 ракет ???????? випустила по ????????

▪️ 148 дітей вбили ???????? фашисти під час обстрілів та авіанальотів

▪️понад 10 млн українців покинули свої домівки через війну

▪️рф знищила 15 ???????? аеропортів

Кожен день загарбники вчиняють звірства.

Не пробачимо путінських злочинців! pic.twitter.com/Rlg3T0Y1Q8 — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 31, 2022

Ранее в Управлении ООН по правам человека заявили, что РФ с момента незаконного вторжения 24 февраля не менее двух десятков раз применяла кассетные боеприпасы в населенных пунктах Украины. Такое вооружение запрещено Дублинской конвенцией о кассетных боеприпасах 2008 года. Но Россия эту конвенцию не подписывала.

7 марта российские оккупанты обстреляли аэропорт Винницы. Погибли 10 человек — шестеро гражданских и четверо военных.

15 марта российские войска нанесли ракетные удары по международному аэропорту в Днепре.

18 марта вражеские войска нанесли удар по территории в районе Львовского аэропорта.