Почему Украине не передавали оружие до войны – военный эксперт назвал две причины

Июль, 31 в 20:01

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона FreeДОМ обозначил две причины, почему Украине не поставляли тяжелое оружие до 24 февраля.

Он заявил, что многие просто не верили, что в этой борьбе наша страна выстоит. И поэтому не видели смысла передавать тяжелое вооружение, которое, по мнению многих западных аналитиком, попадет в руки агрессора.

— Нам передавали вооружение, которое позволяло вести партизанскую войну и бои тактического характера. Мы говорим о противотанковых средствах, о противовоздушных средствах. Постепенно с наращивание активности боевых действий, пониманием того, что Украина выстояла и может бороться, принималось решение о поставке более современных и мощных систем вооружения, — говорит Грабский.

По его словам, последние 30 лет Европа и весь цивилизованный мир не готовились к такой войне. Поэтому даже в личных запасах в достаточном количестве не было готового к эксплуатации вооружения и боевой техники. А на то, чтоб восстановить, откалибровать, привести в эксплуатационные состояние нужно было время.

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— Поэтому мы только стали поставлять более современное оружие западных стандартов. Но говорить, что нам затягивали с поставками вооружения — это было бы неправильно. Потому что нам поставляли вооружения в тех объемах, которые считались достаточными для ведения военных операций, в первую очередь это касается Джавелинов. Кроме того, по состоянию на 24 февраля украинская армия постепенно переходила на новые стандарты управления и связи, уже применяли новые протоколы ведения воздушной разведки, использования большее широкого масштаба беспилотных летательных аппаратов, — рассказывает эксперт.

Фото: Минобороны Украины