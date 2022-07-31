Чому Україні не передавали зброю до війни – військовий експерт назвав дві причини

Липень, 31 в 20:01

Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телемарафону FreeДОМ вказав на дві причини, чому Україні не постачали важку зброю до 24 лютого.

Він заявив, що багато хто просто не вірив, що в цій боротьбі наша країна вистоить і не бачили сенсу передавати важке озброєння, яке, на думку багатьох західних аналітиком, потрапить до рук агресора.

– Нам передавали озброєння, яке дозволяло вести партизанську війну та вести бої тактичного характеру. Ми говоримо про протитанкові засоби, про протиповітряні засоби. Поступово з нарощуванням активності бойових дій, розумінням того, що Україна вистояла і може боротися, приймалось рішення про постачання більш сучасних та потужних систем озброєння, – каже Грабський.

За його словами, останні 30 років Європа та весь цивілізований світ не готувалися до такої війни. Тому навіть в особистих запасах не було достатньої кількості готового до експлуатації озброєння та бойової техніки. А на те, щоб відновити, відкалібрувати, привести в експлуатаційний стан потрібен час.

Зараз дивляться

– Тому ми тільки почали отримувати більш сучасну зброю західних стандартів. Але казати, що нам затягували з постачанням озброєння – це було б неправильно. Тому що нам постачали озброєння в тих обсягах, які вважалися достатніми для ведення військових операцій, насамперед це стосується Джавелінів. Крім того, станом на 24 лютого поступово українська армія переходила на нові стандарти управління та зв’язку, вже застосовували нові протоколи ведення повітряної розвідки, використання більш широкого масштабу безпілотних літальних апаратів, – розповідає експерт.

Фото: Міноборони України