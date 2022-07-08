Июль, 08 в 12:48

Вооруженным силам Украины для контрнаступления необходима не только дальнобойная артиллерия, но авиация, танки и боевые бронированные машины.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов. Он подтвердил, что как только Украина получит необходимое тяжелое вооружение, преимущество в живой силе врага нивелируется.

– Основу любого боя составляет огневое поражение противника, основой которого является артиллерия. И если у нас будет достаточное количество артиллерии, проблема уничтожения противника будет решаться быстро и эффективно, — отметил эксперт.

В то же время Жданов объяснил, что для контрнаступления одной только артиллерии недостаточно.

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– Нужна авиация. Но в первую очередь, кроме артиллерии, нужны танки и боевые бронированные машины. Без брони наступать практически невозможно. Для пехоты необходимо прикрытие, которым она будет пользоваться при наступлении, — подчеркнул он.

Жданов также рассказал, какое украинское оружие оказалось наиболее эффективным на поле боя во время полномасштабной войны с РФ. По словам эксперта, это противотанковый ракетный комплекс Стугна, ракеты Нептун и реактивная система залпового огня Ольха-М.

– Оружием, наиболее эффективным на фронте, показал себя наш противотанковый ракетный комплекс Стугна. Он получил достаточно массовое применение. Отлично себя показала ракета Нептун. Но, к сожалению, ее сегодня у нас, я так понимаю, пока в готовом виде нет. Мы потратили все, что было. И Ольха-М – боеприпас к реактивной системе залпового огня. Кстати, он по точности не уступает HIMARS, а по дальности – (бьет, — Ред.) еще на 50 км дальше, — рассказал Жданов.

Проблема состоит в том, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина израсходовала запасы собственного вооружения. Именно поэтому наше государство сейчас нуждается в поставках от стран-партнеров.

– Я не знаю, какая страна Европы смогла бы продержаться на собственных запасах в противостоянии российской армии в течение четырех месяцев. Мы уже пятый месяц держимся. У нас только в июне начала поступать артиллерия западных образцов. А так мы воевали на собственных запасах – это очень хороший показатель, – заявил Жданов.

На днях секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять американских ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов. Но для серьезного контрнаступления нужны еще десятки.

По словам Данилова, спустя четыре месяца с начала полномасштабной войны появились признаки истощения арсенала РФ. Теперь страна-агрессор не может атаковать на фронте более чем на одном направлении.

Источник: YouTube-канал Олега Жданова

Фото: Генеральный штаб ВСУ