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Факты / Украина

Это недопустимо: посол США отреагировала на обстрел РФ колонии в Еленовке

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Это недопустимо: посол США отреагировала на обстрел РФ колонии в Еленовке

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимыми обстрелы колонии в Оленовке, а также сообщения о варварском обращении российских военных с украинскими пленными.

— Обстрел следственного изолятора в Оленовке недопустим, как и сообщение о варварском обращении российских военных с украинскими военнопленными. Мы будем продолжать добиваться ответственности и предоставлять Украине то, что ей нужно для защиты от ужасной агрессии Москвы, – написала Бриджит Бринк на своей странице в Twitter.

Напомним, 29 июля в колонии в Оленовке, где содержали украинских пленных, раздался взрыв. В Генштабе ВСУ считают, что оккупанты это сделали, чтобы скрыть пытки и расстрелы, которые там происходили по приказам оккупационной администрации.

Источник: Бриджит Бринк

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