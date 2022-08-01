Це неприпустимо: посол США відреагувала на обстріл РФ колонії в Оленівці

Липень, 31 в 21:31

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустими обстріл колонії в Оленівці, а також повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими полоненими.

– Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими військовополоненими. Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви, – написала Бріджит Брінк на своїй сторінці у Twitter

Нагадаємо, 29 липня у колонії в Оленівці, де утримували українських полонених, пролунав вибух. У Генштабі ЗСУ вважають, що окупанти це зробили, щоб приховати тортури та розстріли, які відбувалися там за наказами окупаційної адміністрації.

Джерело: Бріджит Брінк