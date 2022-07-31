Июль, 31 в 15:52

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что гибель президента Нибулона Алексея Вадатурского была не случайностью, а “вполне продуманным и организованным умышленным убийством”.

Такое мнение он опубликовал у себя в Telegram.

– Вадатурский был одним из самых крупных аграриев страны, ключевым человеком в регионе и крупным работодателем. Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло – спальню – не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью, – подчеркнул Подоляк.

Советник сообщил, что агрессоры продолжают кампанию террора, пытаясь запугать, дестабилизировать и сломить украинское общество.

Сейчас смотрят

– По мнению кремлевских маньяков, кампания по резонансным терактам высокой интенсивности (издевательство над нашими пленными и их увечья, зафиксированные на видео, ракетная атака на винницкий Дом офицеров, термобарический внутренний подрыв барака с нашими ребятами в Еленовке и точечный удар по известному лицу, имеющему отношение к зерну) должно заставить украинцев опуститься на колени, открыть ворота и сдать государство, – перечислил он.

Однако каждое преступление, хоть и заставляет украинцев чувствовать боль, делает лишь более закаленными, отметил советник.

Михаил Подоляк высказал соболезнование семье и близким Алексея Вадатурского, который был Героем Украины, преданным государству, фанатиком своего дела и легендой украинского бизнеса.