Июль, 31 в 15:11

В ночь на воскресенье, 31 июля, во время мощных обстрелов Николаева российскими войсками трагически погиб украинский предприниматель, директор агрокомпании Нибулон Алексей Вадатурский. Ему было 74 года.

Известие о гибели подтвердил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Российские оккупанты лишили жизни не только предпринимателя, но и его жену – Раису Вадатурскую.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, российская ракета попала в частный дом, где проживали супруги.

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О ключевых фактах из жизни Алексея Вадатурского, которого называют одним из самых успешных украинских предпринимателей, – далее в материале.

Образование и карьера

Алексей Вадатурский родился 8 сентября 1947 года в селе Бендзары (Одесская область).

В 1971 году окончил Одесский технологический институт им. Ломоносова (сейчас это Одесская национальная академия пищевых технологий).

Трудовую деятельность Вадатурский начал на Трикратском комбинате хлебопродуктов (сначала главным энергетиком, затем главным инженером).

Затем работал первым заместителем гендиректора Объединения элеваторной промышленности Николаевской области. В этой должности он занимался логистикой импортного зерна по Днепру и по всему СССР.

В 1998-2006 годах Вадатурский дважды был депутатом Николаевского облсовета.

А в 2018 году предприниматель попал в санкционный список страны-агрессора РФ, как и его компания Нибулон. Тогда Москва ввела экономические санкции в отношении 322 физических лиц и 68 юридических лиц из Украины.

Вадатурский был вице-президентом Украинской зерновой ассоциации.

В ноябре 2007 года тогдашний президент Виктор Ющенко присвоил предпринимателю звание Герой Украины “за выдающийся личный вклад в укрепление потенциала агропромышленного комплекса, организацию и обеспечение достижения стабильно высоких показателей в производстве сельскохозяйственной продукции, развитие социальной сферы”.

В 2008 году Вадатурский стал лауреатом Государственной премии Украины в области архитектуры (за архитектуру перегрузочного терминала предприятия Нибулон в Николаеве).

В 2012 году он был номинантом Всемирной продовольственной премии. Предпринимателю было присвоено звание почетного гражданина Николаева за вклад в развитие региона и аграрной отрасли.

С началом полномасштабной войны Алексей Вадатурский не уехал из Украины и оставался в Николаеве.

У супругов Вадатурских остался сын – Андрей Вадатурский, народный депутат Украины VIII созыва, и внуки.

Агробизнес и состояние

Алексей Вадатурский основал ООО СП Нибулон, являющееся одним из крупнейших агрохолдингов в Украине, в 1991 году в Николаеве. С тех пор он был его постоянным генеральным директором.

Нибулон прошел путь от небольшой фирмы до одного из крупнейших предприятий, занимающихся производством, хранением, переработкой и экспортом сельскохозяйственной продукции. Сначала компания поставляла горюче-смазочные материалы и удобрения бывшим колхозам в обмен на агропродукцию для продажи ее за границу.

А к середине 2000-х годов Нибулон стал одним из крупнейших в Украине производителей и экспортеров аграрной продукции. Предприятие обеспечивает доставку флотом, построенным на собственной верфи.

Как сообщает издание Forbes Украина, в 2019 году Нибулон обновил сразу несколько своих рекордов. Среди прочего, компания тогда собрала 367 тыс. тонн урожая и построила 140-метровое судно класса река-море (наибольшее в истории независимой Украины). По состоянию на 2021 год в компании работало около 7 тыс. человек.

Журналисты Forbes пишут, что у Вадатурского было много бизнес-планов. В частности, он решил увеличить количество судов своей компании до 100 к 2022 году (судостроительная программа, которую предприниматель запустил в Николаеве, была рассчитана на создание 100 барж, буксиров, катеров и кранов).

По состоянию на 2021 год, Вадатурский планировал организовать прямую транспортную цепь с Египтом и открыть новый перевалочный терминал в Днепропетровской области.

– Чтобы построить успешный бизнес, нужно работать над собой. На одном только таланте не уедешь, – рассказывал Вадатурский о собственных правилах ведения бизнеса.

Предприниматель также отмечал, что успех для него – это “прежде всего свобода и независимость”, а любая неудача – “это дорогостоящий опыт”.

В 2012 году журнал Фокус включил бизнесмена в список 20 самых успешных аграриев Украины (на 12-ю позицию).

В рейтинге журнала НВ Топ-100 самых богатых украинцев, обнародованном в октябре 2019 года, Вадатурский занимал 14-е место (его состояние оценивалось в $747 млн).

А издание Forbes Украина в 2021 году оценило его состояние в $430 млн. Тогда предприниматель занимал 24-е место в рейтинге самых богатых украинцев.

В то же время Нибулон в последнем рейтинге 100 крупнейших частных компаний Украины оказался на 20 месте с годовой выручкой 25,8 млрд грн.

Источник: Интерфакс-Украина, Фокус, НВ, Верховная Рада Украины, Forbes

Фото: ООО СП Нибулон