Липень, 31 в 15:52

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що загибель президента Нібулона Олексія Вадатурського була не випадковістю, а “цілком продуманим та організованим умисним вбивством”.

Таку думку він опублікував у себе в Telegram.

– Вадатурський був одним із найбільших аграріїв країни, ключовою людиною в регіоні та великим роботодавцем. Точне влучення ракети не просто до будинку, а в конкретне крило – спальню – не залишає сумнівів у наведенні та коригуванні удару. Ще раз: Вадатурського зробили конкретною метою, – наголосив Подоляк.

Радник повідомив, що агресори продовжують кампанію терору, намагаючись залякати, дестабілізувати та зламати українське суспільство.

Зараз дивляться

– На думку кремлівських маніяків, кампанія з резонансних терактів високої інтенсивності (знущання над нашими полоненими та їхні каліцтва, зафіксовані на відео, ракетна атака на вінницький Будинок офіцерів, термобаричний внутрішній підрив барака з нашими хлопцями в Оленівці та точковий удар по відомій особі, яка має відношення до зерна) має змусити українців опуститись на коліна, відкрити ворота та здати державу, – перерахував він.

Проте кожен злочин, хоч і змушує українців відчувати біль, робить лише загартованішими, зазначив радник.

Михайло Подоляк висловив співчуття родині та близьким Олексія Вадатурського, який був Героєм України, відданим державі, фанатиком своєї справи та легендою українського бізнесу.