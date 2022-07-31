Повреждены несколько зданий: в Харькове ночью раздалась серия взрывов
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Ночью 31 июля в Харькове прогремела серия взрывов.
– Пока есть информация о “прилетах” в Немышлянском районе. Предварительно есть повреждения нескольких зданий, – отметил городской глава Харькова Игорь Терехов.
В настоящее время власти города и области выясняют последствия ночных обстрелов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 158-е сутки.
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