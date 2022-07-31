Июль, 31 в 6:22

Ночью 31 июля в Харькове прогремела серия взрывов.

– Пока есть информация о “прилетах” в Немышлянском районе. Предварительно есть повреждения нескольких зданий, – отметил городской глава Харькова Игорь Терехов.

В настоящее время власти города и области выясняют последствия ночных обстрелов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 158-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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