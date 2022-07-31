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Факти / Україна

Пошкоджені кілька будівель: у Харкові вночі пролунала серія вибухів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Пошкоджені кілька будівель: у Харкові вночі пролунала серія вибухів
Фото: Depositphotos

Уночі 31 липня в Харкові пролунала серія вибухів.

– Поки є інформація про “прильоти” в Немишлянському районі. Попередньо, є пошкодження кількох будівель, – зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Нині влада міста та області з’ясовує наслідки нічних обстрілів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 158-му добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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