Пошкоджені кілька будівель: у Харкові вночі пролунала серія вибухів
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Уночі 31 липня в Харкові пролунала серія вибухів.
– Поки є інформація про “прильоти” в Немишлянському районі. Попередньо, є пошкодження кількох будівель, – зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Нині влада міста та області з’ясовує наслідки нічних обстрілів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 158-му добу.
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