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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Эвакуация с Донетчины и штурм оккупантов в Семигорье: что происходит на 158-й день войны (онлайн)

Эвакуация с Донетчины и штурм оккупантов в Семигорье: что происходит на 158-й день войны (онлайн)

Российские захватчики опубликовали список погибших в результате теракта в Еленовской колонии. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец говорит, что не получал эти данные, но пригласил информацию.

Руководство полка Азов расценивает удар РФ по колонии в Еленовке с украинскими военнопленными, как акт публичной казни, который Кремль совершает по безнаказанности, заявил и.о. командира полка Азов Никита Надточий.

Украинское правительство введет обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона, заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Украинские защитники отразили наступление оккупантов с трех направлений, в то же время при штурме Семигорья в Донецкой области враг смог закрепиться в окрестностях села, заявили в генштабе ВСУ.

Российские военные ударили по Харькову, Днепровщине и разрушили автовокзал в Славянске – по предварительным данным повсюду обошлось без жертв.

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00:14 - 31 июля

Военный эксперт Валерий Рябых выразил мнение, что оккупанты боялись раскрытия своих преступлений и потому убили пленных украинских военных, которых содержали в колонии в Еленовке.

– Наиболее вероятно, что эти преступления были сделаны для того, чтобы скрыть какие-то вопиющие факты. Прежде всего, конечно, то, что подтверждается теми, кто пребывал в этой колонии ранее, знает порядки, которые там есть, какое там обращение с пленными, – сказал Рябых в эфире национального телемарафона.

Он добавил, что очень вероятно, что этот теракт был совершен для того, чтобы скрыть следы пыток и даже убийств наших пленных.

Эксперт напомнил, что сдача в плен защитников Мариуполя выполнялась по указу верховного главнокомандующего и с привлечением международных организаций, которые давали гарантии сохранения жизней и здоровья украинских военнопленных.

– Скорее всего, в связи с тем, что оккупанты боялись раскрытия преступлений, которые происходили во время содержания украинских военнопленных, и был подготовлен и осуществлен этот теракт, – сказал он.

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00:12 - 31 июля

Правозащитница, соучредительница и координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова в эфире Єдиних новин рассказала о фильтрационных лагерях в РФ.

Она отметила, что в СИЗО №2 Брянска находится, по меньшей мере, 540 граждан Украины, среди которых только мужчины. Для женщин в РФ есть отдельные колонии, например, в Таганроге.

– Буквально сегодня мы говорили с одним из наших пострадавших, который три месяца провел в плену после фильтрации. Он был волонтером, пытавшимся вывезти людей из Мариуполя. Говорил, что особое отношение к полицейским, поскольку оккупационные власти рассчитывают на сотрудничество с полицейскими и их поэтому держат отдельно. И к ним применяют разные методы воздействия – и кнутом, и пряником. От них всех требуют подписания согласия на сотрудничество — говорит Решетилова.

Что касается других военнопленных, гражданских заложников, то их удерживают всех вместе в бесчеловечных условиях. Нет элементарных средств гигиены, нет воды, отопления, люди спят прямо на земле. В одном бараке могут находиться до 200 человек.

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