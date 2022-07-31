Эвакуация с Донетчины и штурм оккупантов в Семигорье: что происходит на 158-й день войны (онлайн)

Российские захватчики опубликовали список погибших в результате теракта в Еленовской колонии. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец говорит, что не получал эти данные, но пригласил информацию.

Руководство полка Азов расценивает удар РФ по колонии в Еленовке с украинскими военнопленными, как акт публичной казни, который Кремль совершает по безнаказанности, заявил и.о. командира полка Азов Никита Надточий.

Украинское правительство введет обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона, заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Украинские защитники отразили наступление оккупантов с трех направлений, в то же время при штурме Семигорья в Донецкой области враг смог закрепиться в окрестностях села, заявили в генштабе ВСУ.

Российские военные ударили по Харькову, Днепровщине и разрушили автовокзал в Славянске – по предварительным данным повсюду обошлось без жертв.