Июль, 31 в 7:43

На 158-е сутки полномасштабной войны российские войска терпели поражение на фронте, когда пытались идти штурмом или разведать позиции украинских войск.

В частности, пришлось отойти разведывательной группе РФ, которая выдвигалась в сторону Новой Гусаровки – Гусаровки на Харьковском направлении.

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Не имела успеха и диверсионно-разведывательная группа захватчиков неподалеку от Долины на Славянском направлении. Понеся потери, оккупанты отошли.

Отступили россияне и после неудачных штурмовых действий вблизи Дмитровки.

Штурмовыми действиями российские войска пытались улучшить тактическое положение в направлениях Роты – Вершины и Покровского – Бахмута на Бахмутском направлении, но также с потерями отошли назад.

Неудачной для РФ была и попытка разведки позиций переднего края в направлении Стряповка – Соледар.

– Разведывательная группа врага обнаружена и обезврежена, – отметили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Пришлось отойти оккупантам и после безуспешного штурма в сторону Веселого – Песков и Лозовского – Песков на Авдеевском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 158-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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