РФ отступала с потерями: где россияне потерпели поражение на фронте 30 июля
На 158-е сутки полномасштабной войны российские войска терпели поражение на фронте, когда пытались идти штурмом или разведать позиции украинских войск.
В частности, пришлось отойти разведывательной группе РФ, которая выдвигалась в сторону Новой Гусаровки – Гусаровки на Харьковском направлении.
Не имела успеха и диверсионно-разведывательная группа захватчиков неподалеку от Долины на Славянском направлении. Понеся потери, оккупанты отошли.
Отступили россияне и после неудачных штурмовых действий вблизи Дмитровки.
Штурмовыми действиями российские войска пытались улучшить тактическое положение в направлениях Роты – Вершины и Покровского – Бахмута на Бахмутском направлении, но также с потерями отошли назад.
Неудачной для РФ была и попытка разведки позиций переднего края в направлении Стряповка – Соледар.
– Разведывательная группа врага обнаружена и обезврежена, – отметили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Пришлось отойти оккупантам и после безуспешного штурма в сторону Веселого – Песков и Лозовского – Песков на Авдеевском направлении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 158-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.