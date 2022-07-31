РФ відступала з втратами: де росіяни зазнали поразки на фронті 30 липня
На 158-му добу повномасштабної війни російські війська зазнавали поразок на фронті, коли намагалися іти штурмом чи розвідати позиції українських військ.
Зокрема, довелося відійти розвідувальній групі РФ, яка висувалась у бік Нової Гусарівки – Гусарівки на Харківському напрямку.
Не мала успіху й диверсійно-розвідувальна група загарбників неподалік Долини на Слов’янському напрямку. Зазнавши втрат, окупанти відійшли.
Відступили росіяни й після невдалих штурмових дій поблизу Дмитрівки.
Штурмовими діями російські війська намагалися покращити тактичне положення у напрямках Роти – Вершини й Покровського – Бахмута на Бахмутському напрямку, але також із втратами відійшли назад.
Невдалою для РФ була й спроба дорозвідки позицій переднього краю на напрямку Стряпівка – Соледар.
– Розвідувальну групу ворога виявлено та знешкоджено, – зазначили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Довелось відійти окупантам й після безуспішого штурму в бік Веселого – Пісків та Лозівського – Пісків на Авдіївському напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 158-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.