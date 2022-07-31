РФ відступала з втратами: де росіяни зазнали поразки на фронті 30 липня

Липень, 31 в 7:43

На 158-му добу повномасштабної війни російські війська зазнавали поразок на фронті, коли намагалися іти штурмом чи розвідати позиції українських військ.

Зокрема, довелося відійти розвідувальній групі РФ, яка висувалась у бік Нової Гусарівки – Гусарівки на Харківському напрямку.

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Не мала успіху й диверсійно-розвідувальна група загарбників неподалік Долини на Слов’янському напрямку. Зазнавши втрат, окупанти відійшли.

Відступили росіяни й після невдалих штурмових дій поблизу Дмитрівки.

Штурмовими діями російські війська намагалися покращити тактичне положення у напрямках Роти – Вершини й Покровського – Бахмута на Бахмутському напрямку, але також із втратами відійшли назад.

Невдалою для РФ була й спроба дорозвідки позицій переднього краю на напрямку Стряпівка – Соледар.

– Розвідувальну групу ворога виявлено та знешкоджено, – зазначили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Довелось відійти окупантам й після безуспішого штурму в бік Веселого – Пісків та Лозівського – Пісків на Авдіївському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 158-му добу.

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