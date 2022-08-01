Июль, 31 в 23:23

В поселке Мирополье в Сумской области россияне обстреляли жилые кварталы, уничтожили могилы на кладбище.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Оккупанты открыли огонь по жилым кварталам поселка в 5.30 утра. В результате обстрелов было полностью уничтожено более 10 могил на местном кладбище.

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Также повреждены линии электропередач по нескольким улицам, электроопоры.

— Немалые повреждения получили по меньшей мере 5 домохозяйств. У людей разбиты стекла, крыши, заборы. Разбиты гаражи и техника. Несколько домов прошиты насквозь обломками от вражеских снарядов: пробиты стены, двери, системы отопления. У местного фермера полностью сгорел сеновал, где все было заготовлено на зиму для животных. Россияне расстреляли его намеренно, — говорится в сообщении.

Разбито кладбище и повреждены дома: Россия обстреляла Сумщину / 8 фотографий

Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий