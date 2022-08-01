Разбито кладбище и повреждены дома: Россия обстреляла Сумщину
В поселке Мирополье в Сумской области россияне обстреляли жилые кварталы, уничтожили могилы на кладбище.
Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Оккупанты открыли огонь по жилым кварталам поселка в 5.30 утра. В результате обстрелов было полностью уничтожено более 10 могил на местном кладбище.
Также повреждены линии электропередач по нескольким улицам, электроопоры.
— Немалые повреждения получили по меньшей мере 5 домохозяйств. У людей разбиты стекла, крыши, заборы. Разбиты гаражи и техника. Несколько домов прошиты насквозь обломками от вражеских снарядов: пробиты стены, двери, системы отопления. У местного фермера полностью сгорел сеновал, где все было заготовлено на зиму для животных. Россияне расстреляли его намеренно, — говорится в сообщении.
Источник: Дмитрий Живицкий
Фото: Дмитрий Живицкий