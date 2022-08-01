Июль, 31 в 21:53

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что Россия атаковала Одесскую область двумя ракетами Искандер, выпущенными из временно оккупированного Крыма.

– От разрыва ракет в воздухе по территории Одесского района разлетелись так называемые тепловые ловушки. Они похожи на неразорвавшийся снаряд или имеют форму дротика с оранжевым хвостом. Это довольно опасная вещь, поскольку имеет высокую температуру горения, может вызвать масштабные ожоги, – рассказал Братчук в сообщении, опубликованном на его канале в Telegram.

Он добавил, что несколько таких ловушек вызвали возгорание сухой травы, однако спасательные службы оперативно реагируют, ликвидируя пожары.

– В случае обнаружения подозрительных предметов, не пытайтесь их подобрать, приблизиться к ним. Обезопасьте окружающих, проинформируйте компетентные службы и отойдите на безопасное расстояние. Пока информации о пострадавших нет, – заявил Сергей Братчук.