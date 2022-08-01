Липень, 31 в 23:23

У селищі Миропілля на Сумщині росіяни обстріляли житлові квартали, знищили могили на цвинтарі.

Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Окупанти відкрили вогонь по житлових кварталах селища 0 5.30 ранку. В результаті обстрілів було вщент розбито більше 10 могил на місцевому цвинтарі.

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Також пошкоджені лінії електропередач по кількох вулицях, повалені електроопори.

– Чималих ушкоджень зазнали щонайменше 5 домогосподарств. У людей побиті шибки, дахи, паркани. Розбиті гаражі та техніка. Кілька хат прошиті наскрізь уламками від ворожих снарядів: пробиті стіни, двері, системи опалення. У місцевого фермера повністю згорів сінник, де було все заготовано на зиму для тварин. Росіяни розстріляли його навмисно, – йдеться у повідомленні.

Розбито цвинтар та пошкоджені будинки: Росія обстріляла Сумщину / 8 фотографий

Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький