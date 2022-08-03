Август, 02 в 22:37

На Бахмутском направлении враг сосредоточил большое количество войск и артиллерии, однако военное руководство Украины направило подкрепление в этот район, чтобы подавить намерения противника.

Об этом в эфире Фейгин Live рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, враг сконцентрировал силы и средства в Бахмутском районе, а именно в селах Гладосовом, Травневом, Кодеме.

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— Непросто нашим ребятам там приходится. Они стоят, лишний раз показывая, что такое украинская пехота. Понятно, что все то же самое в Харьковской области, на Изюмском и Сиверском направлениях, но концентрация произошла именно южнее Бахмута и на направлении Песков. Произошла концентрация, и в общем направлении противник сосредоточил усилия и резервы, — сказал Арестович.

Советник главы ОПУ добавил, что хоть украинским защитникам приходится там “непросто”, но в распоряжении украинского командования “достаточно сил и средств, чтобы там сделать противнику плохо”.

— Сейчас подскочила наша помощь и начала ровнять в ответ намерения врага, — добавил он.

По его словам, на протяжении около двух суток на этом направлении для ВСУ была “непростая ситуация”, поскольку враг превосходил по численности, особенно в артиллерии.

— Это было две таких горячих точки, которые заставили вспомнить старые времена середины мая, когда нас выносили артиллерией и нам особо нечего было противопоставить. Сейчас времена другие… Могу для тех, кто волнуется, сказать, что помощь подошла и сейчас исправит (ситуацию, — Ред.) в нашу пользу, — сказал Арестович.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Бахмут, Авдеевка и Пески остаются основными направлениями для РФ, в направлении которых оккупанты будут пытаться штурмовать.