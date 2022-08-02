Российская армия закрывает “дыры” в обороне: Жданов о возможных дальнейших действиях РФ

Август, 02 в 18:13

Украина скоро увидит, какие планы затеяла российская армия в Херсонской области. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что вероятнее всего, РФ закрывает “дыры” в обороне благодаря перемещению сил на Юг Украины.

– Они усиливают Запорожское направление в связи с тем, что они оттуда сняли войска и отправили их в Херсон. Поэтому они выравнивают в Донецкой области. Там преимущество в 7-8 раз больше российских войск. Они, пользуясь этим преимуществом, часть войск снимают и усиливают Запорожское направление. После отвода войск с Запорожского на Херсонское направление. Поэтому я не думаю, что они там формируют большую наступательную группировку. Скорее всего, они просто закрывают “дыры” в своей обороне вследствие переброски войск на Юг.

По его словам, российская армия перекидывает войска из-за того, что Украина проводит контрнаступление. А дальше последует очередная попытка РФ наступать вглубь территории Украины.

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— Они поняли, что нужно тушить пожар, возникающий у них на Юге, поэтому они сосредотачивают такое большое количество войск на Правобережной Украине, Херсоне и Кривом Роге. Что будет дальше – попытка наступления российских войск. Или они будут переходить к “глухой” обороне, чтобы удержать те позиции, которые они сегодня имеют. Я думаю, мы выясним в ближайшие дни.

Жданов прогнозирует, что российская армия будет имитировать большое наступление с помощью штурмовых действий. По его словам, РФ считает наступление на Славянское направление второстепенным.