Российская армия закрывает “дыры” в обороне: Жданов о возможных дальнейших действиях РФ
Украина скоро увидит, какие планы затеяла российская армия в Херсонской области. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что вероятнее всего, РФ закрывает “дыры” в обороне благодаря перемещению сил на Юг Украины.
– Они усиливают Запорожское направление в связи с тем, что они оттуда сняли войска и отправили их в Херсон. Поэтому они выравнивают в Донецкой области. Там преимущество в 7-8 раз больше российских войск. Они, пользуясь этим преимуществом, часть войск снимают и усиливают Запорожское направление.
После отвода войск с Запорожского на Херсонское направление. Поэтому я не думаю, что они там формируют большую наступательную группировку. Скорее всего, они просто закрывают “дыры” в своей обороне вследствие переброски войск на Юг.
По его словам, российская армия перекидывает войска из-за того, что Украина проводит контрнаступление. А дальше последует очередная попытка РФ наступать вглубь территории Украины.
— Они поняли, что нужно тушить пожар, возникающий у них на Юге, поэтому они сосредотачивают такое большое количество войск на Правобережной Украине, Херсоне и Кривом Роге. Что будет дальше – попытка наступления российских войск. Или они будут переходить к “глухой” обороне, чтобы удержать те позиции, которые они сегодня имеют. Я думаю, мы выясним в ближайшие дни.
Жданов прогнозирует, что российская армия будет имитировать большое наступление с помощью штурмовых действий. По его словам, РФ считает наступление на Славянское направление второстепенным.
— Будут штурмовые действия. Они будут имитировать большое наступление, но насколько у них осталось сил и средств. Кстати, даже Институт исследования войны утверждает, что Славянское направление вообще переводят на второй план.
Они прекращают штурмовые действия, наблюдаем несколько дней отсутствие штурмовых действий на Славянском направлении. Остаются основными Пески, Авдеевка, Бахмут. На этих трех населенных пунктах они постараются штурмовать, — убежден военный эксперт.