Серпень, 02 в 22:37

На Бахмутському напрямку ворог зосередив велику кількість військ та артилерії, проте військове керівництво України направило підкріплення до цього району, щоб придушити наміри супротивника.

Про це в ефірі Фейгин Live розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, ворог сконцентрував сили та засоби у Бахмутському районі, а саме у селах Гладосовому, Травневому, Кодемі.

Зараз дивляться

– Непросто нашим хлопцям там доводиться. Вони стоять, зайвий раз показуючи, що таке українська піхота. Зрозуміло, що все те саме в Харківській області, на Ізюмському та Сіверському напрямках, але концентрація відбулася саме на південь від Бахмута і на напрямку Пісків. Відбулася концентрація, і в загальному напрямку противник зосередив зусилля та резерви, – сказав Арестович.

Радник голови ОПУ додав, що хоч українським захисникам доводиться там “непросто”, але у розпорядженні українського командування “досить сил та засобів, щоб там зробити противнику погано”.

– Зараз підскочила наша допомога і почала рівняти у відповідь наміри ворога, – додав він.

За його словами, протягом близько двох діб на цьому напрямку для ЗСУ була “непроста ситуація”, оскільки ворог переважав за чисельністю, особливо в артилерії.

– Це було дві такі гарячі точки, які змусили згадати старі часи середини травня, коли нас виносили артилерією і нам особливо не було чого протиставити. Зараз інші часи… Можу для тих, хто хвилюється, сказати, що допомога підійшла і зараз виправить (ситуацію, – Ред.) на нашу користь, – сказав Арестович.

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, що Бахмут, Авдіївка та Піски залишаються основними напрямками для РФ, у напрямку яких окупанти намагатимуться штурмувати.