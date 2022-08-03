Корректировал удары по Днепропетровщине и собирал данные о ВСУ: СБУ задержала агента РФ

Август, 03 в 10:15

Служба безопасности Украины задержала агента российской ФСБ, который собирал данные для корректировки ракетных ударов по аэродромам Днепропетровщины.

Также его интересовала информация о расположении объектов Приднепровской железной дороги на территории региона и местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и теробороны.

Собранные данные вражеский агент передавал представителю российских спецслужб по закрытым каналам связи. В своих докладах он подробно описывал каждый объект с прилегающей территорией, указывал его координаты с фото- и видеофиксацией.

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Оккупанты использовали эту информацию для планирования диверсий и массированных артиллерийских обстрелов по критической инфраструктуре.

Предложение о сотрудничестве с российскими захватчиками мужчина получил через мессенджер собственного телефона. Сейчас ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и взяли под стражу.