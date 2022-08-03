Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Корректировал удары по Днепропетровщине и собирал данные о ВСУ: СБУ задержала агента РФ

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Корректировал удары по Днепропетровщине и собирал данные о ВСУ: СБУ задержала агента РФ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала агента российской ФСБ, который собирал данные для корректировки ракетных ударов по аэродромам Днепропетровщины.

Также его интересовала информация о расположении объектов Приднепровской железной дороги на территории региона и местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и теробороны.

Собранные данные вражеский агент передавал представителю российских спецслужб по закрытым каналам связи. В своих докладах он подробно описывал каждый объект с прилегающей территорией, указывал его координаты с фото- и видеофиксацией.

Сейчас смотрят

Оккупанты использовали эту информацию для планирования диверсий и массированных артиллерийских обстрелов по критической инфраструктуре.

Предложение о сотрудничестве с российскими захватчиками мужчина получил через мессенджер собственного телефона. Сейчас ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и взяли под стражу.

Читайте
СБУ задержали агентов РФ, которые корректировали ракетные удары по Бахмуту

Источник: СБУ
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка