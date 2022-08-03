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Факти / Україна

Коригував удари по Дніпропетровщині і збирав дані про ЗСУ: СБУ затримала агента РФ

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Коригував удари по Дніпропетровщині і збирав дані про ЗСУ: СБУ затримала агента РФ
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала агента російської ФСБ, який збирав дані для коригування ракетних ударів по аеродромах Дніпропетровщини.

Також його цікавила інформація про розташування об’єктів Придніпровської залізниці на території регіону і місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і тероборони.

Зібрані дані ворожий агент передавав представнику російських спецслужб через закриті канали зв’язку. У своїх доповідях він детально описував кожен об’єкт із прилеглою територією, вказував його координати з фото- і відеофіксацію.

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Окупанти використовували цю інформацію для планування диверсій і масованих артилерійських обстрілів по критичній інфраструктурі.

Пропозицію про співпрацю з російськими загарбниками чоловік отримав через месенджер власного телефону. Наразі йому повідомили про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та взяли під варту.

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СБУ затримали агентів РФ, які коригували ракетні удари по Бахмуту

Джерело: СБУ
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