Коригував удари по Дніпропетровщині і збирав дані про ЗСУ: СБУ затримала агента РФ
Служба безпеки України затримала агента російської ФСБ, який збирав дані для коригування ракетних ударів по аеродромах Дніпропетровщини.
Також його цікавила інформація про розташування об’єктів Придніпровської залізниці на території регіону і місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і тероборони.
Зібрані дані ворожий агент передавав представнику російських спецслужб через закриті канали зв’язку. У своїх доповідях він детально описував кожен об’єкт із прилеглою територією, вказував його координати з фото- і відеофіксацію.
Окупанти використовували цю інформацію для планування диверсій і масованих артилерійських обстрілів по критичній інфраструктурі.
Пропозицію про співпрацю з російськими загарбниками чоловік отримав через месенджер власного телефону. Наразі йому повідомили про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та взяли під варту.