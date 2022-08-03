Август, 03 в 13:47

Ситуация с наступлением российских войск в направлении Песков и Авдеевки Донецкой области превратилась в настоящий ад из-за того, что Россия использовала там свое преимущество в артиллерии.

Об этом в эфире телемарафона сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.

– Это уже стало традиционным. Оккупанты подвергают беспощадным обстрелам позиции украинских военных. Это проблема для нас, ведь трудно удерживать позиции в таких условиях. Но наши бойцы продолжают это делать, хотя давление происходит безумное, — заметил он.

Александр Мусиенко подчеркнул, что позиции в Авдеевке и Песках — одни из самых крепких и укрепленных от 2014 года. Но сейчас российские войска достаточно активно туда перебрасывают артиллерию и продолжают наносить удары.

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Россиянам не очень удается наступать на других направлениях, поэтому они пытаются сосредоточить одну-две точки для таких массированных обстрелов на Востоке. И Пески, и Авдеевка как раз попали в этот список.

В своем вечернем видеообращении 2 августа президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию в Песках и Авдеевке, сказал, что там настоящий ад.

Со своей стороны советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что на Бахмутском направлении враг сосредоточил множество войск и артиллерии.

Но, по его словам, военное руководство уже направило подкрепление в этот район, чтобы подавить намерения противника.