Серпень, 03 в 13:47

Ситуація з наступом російських військ у напрямку Пісків та Авдіївки Донецької області перетворилася на справжнє пекло через те, що Росія використала там свою перевагу в артилерії.

Про це в ефірі телемарафону повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко.

– Це вже стало традиційним. Окупанти піддають нещадним обстрілам позиції українських військових. Це проблема для нас, адже важко утримувати позиції за таких умов. Але наші бійці продовжують це робити, хоча тиск відбувається шалений, – зауважив він.

Олександр Мусієнко наголосив, що позиції в Авдіївці і Пісках – одні з найміцніших і найукріпленіших від 2014 року. Але зараз російські війська досить активно туди перекидають артилерію і продовжують завдавати ударів.

Зараз дивляться

Росіянам не дуже вдаються наступи по інших напрямках, тому вони намагаються зосередити одну-дві точки для таких масованих обстрілів на Сході. І Піски, і Авдіївка саме потрапили у цей перелік.

У своєму вечірньому відеозверненні 2 серпня президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію в Пісках та Авдіївці, сказав, що там справжнє пекло.

Зі свого боку радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що на Бахмутському напрямку ворог зосередив велику кількість військ та артилерії.

Але, за його словами, військове керівництво вже направило підкріплення до цього району, щоб придушити наміри супротивника.