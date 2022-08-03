В Николаеве утром прогремели мощные взрывы — мэр
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В Николаеве с утра прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги в области.
Городской глава Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что в городе прогремели взрывы около пяти утра, возник пожар и разрушен супермаркет.
— Мощные взрывы прогремели в Николаеве около пяти утра. Есть прилеты. В одном из районов города возник пожар, в другом – разрушенный супермаркет. Работают спасательные службы. Больше информации смогу сообщить вам через несколько часов, — говорится в сообщении городского головы.
Источник: Александр Сенкевич
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