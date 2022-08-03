Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В Николаеве утром прогремели мощные взрывы — мэр

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
В Николаеве утром прогремели мощные взрывы — мэр
Фото: Depositphotos

В Николаеве с утра прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги в области.

Городской глава Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что в городе прогремели взрывы около пяти утра, возник пожар и разрушен супермаркет.

— Мощные взрывы прогремели в Николаеве около пяти утра. Есть прилеты. В одном из районов города возник пожар, в другом – разрушенный супермаркет. Работают спасательные службы. Больше информации смогу сообщить вам через несколько часов, — говорится в сообщении городского головы.

Источник: Александр Сенкевич

Сейчас смотрят

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка