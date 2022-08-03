ВСУ за сутки уничтожили два склада и базу оккупантов в Чернобаевке
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские воины нанесли удар по пункту базирования оккупантов в Чернобаевке Херсонской области.
Удар нанесли ракетно-противоартиллерийские подразделения ВСУ, сообщает Оперативное командование Юг.
Кроме того, авиация ВСУ нанесла три удара по опорным пунктам и один удар по скоплению вооружения и техники врагов в Баштанском районе Николаевской области и в Бериславском районе Херсонской области.
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Подтвержденные потери врага составляют: 20 оккупантов, два танка Т-72, гаубица Мста-Б и четыре единицы автомобильной и бронированной техники.
Окончательные потери врага – доразведываются.
Напомним, что ночью 29 июля ВСУ уничтожили важный железнодорожный узел и состав БК в Брилевке Херсонской области.
Источник: ОК Юг