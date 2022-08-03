Август, 03 в 6:28

Украинские воины нанесли удар по пункту базирования оккупантов в Чернобаевке Херсонской области.

Удар нанесли ракетно-противоартиллерийские подразделения ВСУ, сообщает Оперативное командование Юг.

Кроме того, авиация ВСУ нанесла три удара по опорным пунктам и один удар по скоплению вооружения и техники врагов в Баштанском районе Николаевской области и в Бериславском районе Херсонской области.

Сейчас смотрят

Подтвержденные потери врага составляют: 20 оккупантов, два танка Т-72, ​​гаубица Мста-Б и четыре единицы автомобильной и бронированной техники.

Окончательные потери врага – доразведываются.

Напомним, что ночью 29 июля ВСУ уничтожили важный железнодорожный узел и состав БК в Брилевке Херсонской области.

Источник: ОК Юг