У Миколаєві зранку прогриміли потужні вибухи – мер

Міський глава Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що у місті пролунали вибухи близько п’ятої ранку, виникла пожежа та зруйнований супермаркет.

– Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько п’ятої ранку. Є прильоти. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет. Працюють рятувальні служби. Більше інформації зможу повідомити вам за кілька годин, – йдеться у повідомленні міського голови.