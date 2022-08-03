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Факти / Україна

У Миколаєві зранку прогриміли потужні вибухи – мер

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
У Миколаєві зранку прогриміли потужні вибухи – мер
Фото: Depositphotos

Міський глава Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що у місті пролунали вибухи близько п’ятої ранку, виникла пожежа та зруйнований супермаркет.

– Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько п’ятої ранку. Є прильоти. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет. Працюють рятувальні служби. Більше інформації зможу повідомити вам за кілька годин, – йдеться у повідомленні міського голови.

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Джерело: Олександр Сєнкевич

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