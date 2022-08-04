Передавал РФ координаты для ракетных ударов по Николаеву: СБУ задержала предателя

Август, 04 в 10:07

В Николаеве сотрудники СБУ задержали украинца, по информации которого российские оккупанты неоднократно наносили артиллерийские и ракетные удары по городу и области.

Предатель передавал россиянам точные координаты позиций ВСУ, расположение военной техники и маршруты передвижения.

Эти данные мужчина сливал через группы в соцсетях и мессенджерах, созданных российскими спецслужбами.

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У корректировщика огня во время обысков изъяты средства связи с доказательствами его сотрудничества с оккупантами.

Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Сегодня утром во время воздушной тревоги РФ в очередной раз нанесла удары по Николаеву. Оккупанты обстреляли два района города.

Есть предварительная информация о повреждении жилых домов и пожаре.