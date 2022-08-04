Передавал РФ координаты для ракетных ударов по Николаеву: СБУ задержала предателя
В Николаеве сотрудники СБУ задержали украинца, по информации которого российские оккупанты неоднократно наносили артиллерийские и ракетные удары по городу и области.
Предатель передавал россиянам точные координаты позиций ВСУ, расположение военной техники и маршруты передвижения.
Эти данные мужчина сливал через группы в соцсетях и мессенджерах, созданных российскими спецслужбами.
У корректировщика огня во время обысков изъяты средства связи с доказательствами его сотрудничества с оккупантами.
Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов, движении, перемещении или размещении ВСУ).
Сегодня утром во время воздушной тревоги РФ в очередной раз нанесла удары по Николаеву. Оккупанты обстреляли два района города.
Есть предварительная информация о повреждении жилых домов и пожаре.