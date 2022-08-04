Передавав РФ координати для ракетних ударів по Миколаєву: СБУ затримала зрадника

Серпень, 04 в 10:07

У Миколаєві співробітники СБУ затримали українця, за інформацією якого російські окупанти неодноразово завдавали артилерійських та ракетних ударів по місту та області.

Зрадник передавав росіянам точні координати позицій ЗСУ, розташування військової техніки та маршрути пересування.

Ці дані чоловік зливав через групи в соцмережах та месенджерах, створених російськими спецслужбами.

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У корегувальника вогню під час обшуків вилучено засоби зв’язку з доказами його співпраці з окупантами.

Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Сьогодні вранці під час повітряної тривоги РФ вкотре завдала ударів по Миколаєву. Окупанти обстріляли два райони міста.

Є попередня інформація про пошкодження житлових будинків та пожежу.