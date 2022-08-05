Август, 05 в 7:26

Для украинских беженцев в ЕС статус временной защиты, который получили более 5 млн наших граждан, будет действовать как минимум до весны 2024 года.

Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она подчеркнула, что страны Европейского Союза уже переходят на долгосрочные стратегии по защите прав украинских беженцев. Эти вопросы обсуждались во время визита еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоханссон.

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По словам Стефанишиной, вместе они спланировали несколько моментов, которые предусматривают создание условий, чтобы украинцы за границей имели доступ к образованию, медицине, проживанию и трудоустройству.

Европейская комиссия будет помогать Украине с финансированием этих потребностей.