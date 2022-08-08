Август, 07 в 21:27

Бои на Донецком направлении уносят основные усилия и много жизней среди украинцев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 7 августа.

В начале обращения он снова поздравил украинские воздушные силы ВСУ с их профессиональным праздником.

Сейчас смотрят

— Желаем вам столько побед, чтобы российские военные просто боялись одного лишь мнения о нашем украинском небе, — сказал президент.

Владимир Зеленский рассказал, что в течение дня обсудил с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем ситуацию на поле боя и угрозу, которую создала Россия ударами по Запорожской АЭС.

– Нет такого народа в мире, который мог бы чувствовать себя в безопасности, когда государство-террорист обстреливает атомную станцию. Не дай Бог, произойдет что-то непоправимое. И никто не остановит ветер, который будет разносить радиоактивное загрязнение, – сказал он.

Президент призвал уже сейчас предоставить реакцию международного сообщества на российские удары по Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе.

– Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам наибольшие потери. Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области уносят основные усилия и, к сожалению, много жизней, — сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский выделил Харьковщину и юг Украины и назвал ситуацию там “тяжелой”, потому что враг на этих направлениях пытается сконцентрировать свои силы.

– Ключевое сейчас по-прежнему – это оружие для нашей обороны, оружие от партнеров. Каждый день и без каких-либо пауз работаем для усиления поставок оружия, для того чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы, — сказал он.

Президент отметил, что в течение недели Украина ожидает “хороших новостей” от партнеров по пакетам поддержки.

— В это летнее время еженедельно появляется все больше сообщений о том, что оккупанты готовятся к псевдореферендумам в занятых ими районах юга нашего государства. Хочу сказать очень простую вещь: все, кто будет помогать оккупантам хоть как-то реализовать это намерение, будут отвечать. Будут отвечать перед Украиной, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава украинского государства добавил, что позиция власти остается такой же, как и раньше: “ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут по пути этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром”, которые, как отметил президент, российской стороне однозначно потребуются в определенный момент.

Президент анонсировал, что на следующей неделе продолжит практику политических обращений к представителям государств-партнеров и народов, помогающих защищать свободу. Он добавил, что уже есть запланированные важные переговоры, которые будут проходить “не только с действующими политиками”.

— Украина по-прежнему будет делать все для того, чтобы о нашей борьбе и украинских потребностях знали во всех странах мира и во всех аудиториях – даже в тех, которые обычно не следят за политической жизнью, — сказал он.

В конце обращения Владимир Зеленский вспомнил о встрече в Киеве с американской актрисой Джессикой Честейн, которая посетила Охматдет и своими глазами увидела последствия российской оккупации в Ирпене Киевской области.

– Ее рассказ о нашей войне точно будет услышан, – сказал он.

Президент также кратко добавил, что Украина готовит важную гуманитарную акцию.