Бої на Донецькому напрямку наразі забирають основні зусилля та багато життів серед українців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 7 серпня.

На початку звернення він знову привітав українські повітряні сили ЗСУ з їх професійним святом.

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– Бажаємо вам стільки перемог, щоб російські військові просто боялись однієї лише думки про наше українське небо, – сказав президент.

Володимир Зеленський розповів, що протягом дня обговорив з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем ситуацію на полі бою та загрозу, яку створила Росія ударами по Запорізькій АЕС.

– Немає такого народу у світі, який міг би почувати себе в безпеці, коли держава-терорист обстрілює атомну станцію. Не дай Боже, станеться щось непоправне. І ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення, – сказав він.

Президент закликав вже зараз надати реакцію міжнародної спільноти на російські удари по Запорізькій АЕС, яка є найбільшою у Європі.

– Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Наша армія робить усе можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам якнайбільших втрат. Авдіївка, Піски, Марʼїнка, Бахмутський та інші гарячі напрямки в Донецькій області забирають основні зусилля і, на жаль, багато життів, – сказав український лідер.

Володимир Зеленський виокремив Харківщину та південь України та назвав ситуацію там “важкою”, бо ворог на цих напрямках намагається сконцентрувати свої сили.

– Ключове зараз, як і раніше, – це зброя для нашої оборони, зброя від партнерів. Кожного дня й без будь-яких пауз працюємо для посилення постачання зброї, для того, щоб відправляти на передову більш потужні й далекобійні системи, – сказав він.

Президент зазначив, що протягом тижня Україна очікує “хороших новин” від партнерів щодо пакетів підтримки.

– У цей літній час щотижня з’являється дедалі більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендумів у зайнятих ними районах півдня нашої держави. Хочу сказати дуже просту річ: усі, хто допомагатиме окупантам хоч якось реалізувати цей їхній намір, відповідатимуть. Відповідатимуть перед Україною, – наголосив Володимир Зеленський.

Глава української держави додав, що позиція влади залишається такою самою, як і раніше: “нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом”, які, як зазначив президент, російській стороні однозначно будуть потрібні в певний момент.

Президент анонсував, що наступного тижня продовжить практику політичних звернень до представників держав-партнерів і народів, які допомагають захищати свободу. Він додав, що вже має заплановані важливі переговори, які відбуватимуться “не тільки з чинними політиками”.

– Україна, як і раніше, робитиме все для того, щоб про нашу боротьбу та українські потреби знали в усіх країнах світу і в усіх аудиторіях – навіть у тих, які зазвичай не стежать за політичним життям, – сказав він.

Наприкінці звернення Володимир Зеленський згадав про зустріч у Києві з американською акторкою Джессікою Честейн, яка відвідала Охматдит та на власні очі побачила наслідки російської окупації в Ірпені Київської області.

– Її розповідь про нашу війну точно буде почутою, – сказав він.

Президент також коротко додав, що Україна готує важливу гуманітарну акцію.