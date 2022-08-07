Август, 07 в 7:44

На территории Беларуси вооруженные силы России развертывают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, враг продолжает обстреливать населенные пункты и позиции наших военных. В частности, на Северском направлении противник по артиллерии лупил по населенным пунктам Гай и Гремяч Черниговской области и Новые Вырки Сумской области.

Сейчас смотрят

Российские войска пытаются наступать в Донецкой области, однако без успехов.

На Славянском направлении враг из артиллерии разных типов обстреливал Большую Камышеваху, Бражковку, Вернополье, Сулиговку, Ридне, Дибривное, Богородичное.

К тому же противник задействовал комплексы радиоэлектронной борьбы.

В районе Богородичного и Долины оккупанты пытались наступать, однако успеха не имели. Также враг пытался идти в наступление в районе Верхнекаменского, но ВСУ отбили штурм.

Российская армия не оставляла попыток продвинуться на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Видродження – Вершина, Новолуганское – Зайцево. Украинские воины удержали позиции и отбросили оккупантов назад.

Противник вел наступление на направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, и снова успеха не имел.