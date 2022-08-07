Август, 07 в 7:19

Российские оккупационные войска не смогли зайти в Пески Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны.

Ранее россияне заявили, что полностью контролируют Пески, однако украинская сторона опровергла эти заявления.

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По данным Института, геолокационные кадры солдат террористической “Донецкой Народной Республики” в Песках указывают на то, что российские войска, вероятно, контролируют только юго-восточные окраины Песков.

Кроме того, оккупационные войска атаковали линии обороны Вооруженных сил Украины в районе города Авдеевка-Донецк 6 августа. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска без успеха пытались прорвать украинскую оборону к северу от города Донецк – Спартак – Авдеевка, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Лозовое – Невельское.

Российские войска также пытались продвинуться западнее своих позиций возле Александровки в сторону Марьинки, примерно в 5 км западнее Петровского района Донецка.

4 августа в Генштабе сообщили, что оккупанты предприняли очередную попытку наступательных действий в районе Песков, однако без успеха.

Источник: ISW