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Факти / Україна

У Білорусі росіяни розгортають додаткові засоби ППО, а на Донбасі відступають – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Білорусі росіяни розгортають додаткові засоби ППО, а на Донбасі відступають – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

На території Білорусі збройні сили Росії розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, ворог продовжує обстрілювати населені пункти та позиції наших військових. Зокрема, на Сіверському напрямку противник з артилерії гатив по населених пунктах Гай і Грем’яч Чернігівської області та Нові Вирки Сумської області.

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На Слов’янському напрямку ворог з артилерії різних типів обстрілював Велику Комишуваху, Бражківку, Вірнопілля, Сулигівку, Рідне, Дібрівне, Богородичне.

До того ж противник задіяв комплекси радіоелектронної боротьби.

В районі Богородичного та Долини окупанти намагалися наступати, проте успіху не мали. Також ворог намагався йти у наступ в районі Верхньокам’янського, але ЗСУ відбили штурм.

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Російська армія не полишала спроб просунутися на напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Новолуганське – Зайцеве. Українські воїни утримали позиції та відкинули окупантів назад.

Противник вів наступ на напрямках Новобахмутівка – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, і знову успіху не мав.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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