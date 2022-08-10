Август, 10 в 12:34

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который корректировал ракетные удары по украинским позициям на Востоке.

Он предоставлял врагу цели для ракетных ударов по Донецкой области и отчитывался о результатах прилетов. По информации следствия, предателем оказался житель Бахмута.

Его завербовал кадровый сотрудник 5 службы ФСБ после начала полномасштабного вторжения России. Предложение о негласном сотрудничестве мужчина получил на собственный телефон через мессенджер.

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Российский куратор выбрал ему оперативный псевдоним Седой и поставил задачу собирать разведданные о дислокации личного состава и военной техники ВСУ на восточном направлении.

Российский агент передавал данные через закрытые каналы связи, тщательно скрывая факт сотрудничества со спецслужбой РФ. В своих сообщениях он указывал электронные геолокации объектов и подтверждал их фото- и видеоматериалами.

Во время обыска у задержанного были обнаружены средства связи с доказательствами общения с российским координатором.

Корректировал удары по ВСУ на Востоке: СБУ задержала российского агента / 2 фотографии

Сейчас российскому агенту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.