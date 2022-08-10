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Факти / Україна

Коригував удари по ЗСУ на Сході: СБУ затримала російського агента

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Коригував удари по ЗСУ на Сході: СБУ затримала російського агента
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала російського агента, який коригував ракетні удари по українських позиціях на Сході.

Він надавав ворогу цілі для ракетних ударів по Донецькій області і звітував про результати прильотів. За інформацією слідства, зрадником виявився мешканець Бахмуту.

Його завербував кадровий співробітник 5 служби ФСБ після початку повномасштабного вторгнення Росії. Пропозицію про негласну співпрацю чоловік отримав на власний телефон через месенджер.

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Російський куратор обрав йому оперативний псевдонім Сивий і поставив завдання збирати розвіддані про дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на східному напрямку.

Російський агент передавав дані через закриті канали зв’язку, ретельно приховуючи факт співробітництва зі спецслужбою РФ. У своїх повідомленнях він зазначав електронні геолокації об’єктів і підтверджував їх фото- і відематеріалами.

Під час обшуку у затриманого знайшли засоби зв’язку з доказами спілкування з російським координатором.

Коригував удари по ЗСУ на Сході: СБУ затримала російського агента / 2 фотографии

Наразі російському агенту повідомили про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Передавав РФ координати для ракетних ударів по Миколаєву: СБУ затримала зрадника

Джерело: СБУ
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